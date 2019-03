Senador de ultraderecha golpeó a un adolescente que le lanzó un huevo por sus declaraciones sobre la masacre en Nueva Zelanda

El joven que lanzó el huevo luego fue violentamente neutralizado por seguidores del político. Posteriormente, la policía lo liberó sin presentar cargos.

The 17-year-old kid who egged the Australian Senator, Fraser Anning, has been released by the police without any charge. The Australian Prime Minister said that the comments blaming the Islamic community for the shooting were appalling & ugly & they have no place in Australia. pic.twitter.com/Rdiuu80GF4

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) March 16, 2019