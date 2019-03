Selena Gomez está lista para lanzar su próximo álbum

marzo 13, 2019 - 4:24 pm

Selena Gómez reapareció en a las redes sociales este martes para compartir que su próximo álbum está en camino.

“Honestamente estoy nerviosa”, dijo durante una sesión de Instagram Live. “Porque creo que las próximas elecciones que voy a hacer son muy importantes. Así que estoy tratando de ser muy, muy diligente y paciente con todo… el álbum llegará muy pronto “.

Selena liberó la gran noticia poco después del estreno del video musical de “I Can’t Get Enough”, su nueva colaboración con Benny Blanco, J Balvin y Tainy.

El tan esperado álbum será la primera placa discográfica desde Revival, estrenado en 2015, así como el primero desde que recibió un trasplante de riñón de su mejor amiga Francia Rasia en 2017.

.@SelenaGomez gives update on her new album #SG2 on Instagram Live:

“I’m just nervous about it, honestly, ‘cause I feel like the next few choice that i’m gonna make are very crucial. so i’m trying to be really really diligent(…)the album is coming very soon.” pic.twitter.com/2UUUjojI66

— Pop Crave (@PopCrave) 13 de marzo de 2019