Seis venezolanos la botaron en la jornada del sábado en los entrenamientos primaverales

marzo 24, 2019 - 11:05 am

Venezuela se hizo sentir el sábado en los entrenamientos primaverales. Miguel Cabrera,Ronald Acuña Jr., Gleyber Torres, Renato Núñez, David Peralta y José Altuve despacharon cuadrangulares en la jornada de pretemporada de Grandes Ligas.

Miggy pegó su cuarto bambinazo del Spring Training en la victoria de Tigres de Detroit 8-7 sobre Rays de Tampa Bay. El maracayero se voló la barda en el tercer episodio, para terminar de 3-1 con impulsada y dos anotadas, y dejar su promedio en .326.

Acuña Jr. soltó su cuarto estacazo de la primavera en la caída de los Bravos de Atlanta 2-12 ante los Mets de Nueva York. El ganador del premio Novato del Año en la Liga Nacional del 2018, sonó su bambinazo solitario en el quinto acto en el Champion Stadium de Kissimmee.

“THAT WAS LOUD.”

Freddie Freeman provides the perfect commentary as Ronald Acuña Jr. hits a LASER out of the park. pic.twitter.com/gldrSaKnaP

— FOX Sports: Braves (@FOXSportsBraves) 23 de marzo de 2019