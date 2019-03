A 86 años de la muerte del perro Balto: Conoce su heroica y conmovedora historia

marzo 14, 2019 - 6:19 am

Balto (1919 – 14 de marzo de 1933) era un perro de raza husky siberiano, nacido en el pequeño pueblo de Nome, Alaska (Estados Unidos). Considerado como el héroe de los niños del pueblo Nome. Balto ocupó los dos primeros años de su existencia en llevar comida para los menores de edad, pese a que se le consideraba como un perro bastante lento y muy poco adecuado para este trabajo. Fue castrado a sus seis meses de vida por no ser talentoso.

A principios de 1925, una epidemia de difteria, una enfermedad mortal que afecta principalmente a niños menores de cinco años, se desarrolló en la aldea. Se requirió antitoxina diftérica urgentemente en todos los hospitales de la zona, por telegrama, las autoridades se enteraron que había algunas existencias en la ciudad de Anchorage, a más de 1000 millas (1609 kilómetros) de allí. Ante la dificultad de cubrir dicha distancia para el traslado del suero, debido a que los mares estaban congelados no se podía llevar la antitoxina por barco y por la gran tormenta tampoco podía llevarse por via aérea se elaboró el plan de trasladar la antitoxina en ferrocarril desde Anchorage hasta Nenana y desde allí llevar los medicamentos en trineo arrastrado por perros hasta Nome recorriendo 1000 kilómetros. Participaron 20 mushers y más de 100 perros, entre los que estaba Balto(formaba parte del escuadrón B liderado por Gunnar Kaasen) aunque su recorrido como guía fue muy pequeño, una vez llegados al pueblo, Balto se llevó todo el mérito ya que, a pesar de no ser un perro apto para ser el líder, logró cumplir su trabajo y guíar al resto. Togo, el perro que había sido el guía durante la parte más peligrosa del trayecto, no recibió tanto reconocimiento.

La prensa se apasionó con esta historia e hizo de Balto el nuevo héroe de la nación. Apareció en las portadas de los periódicos de todo el mundo, y al final de ese año, una estatua, obra de FG Roth, se erigió en Central Park de Nueva York con la inscripción: “Resistencia – Fidelidad – Inteligencia”

En 1927 fue llevado al zoológico de Cleveland, junto con los otros canes del Suero de Nome de 1925, a pasar sus últimos años.

Balto falleció el 14 de marzo de 1933, con 14 años de vida.

