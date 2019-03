Rubio: “En Venezuela están a pocos días de la escasez de alimentos y combustible más grave”

marzo 6, 2019 - 5:45 pm

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, continuó este miércoles fijando su posición en cuanto al caso de Venezuela e indicó que el país está a pocos días de experimentar la escasez de alimentos y de combustible más grave.

“Las personas que sufren en Venezuela están ahora a pocos días de la escasez más grave de alimentos y combustibles que la nación ha enfrentado”, dijo el senador en su Twitter.

Agregó que “mientras tanto, los responsables de Maduro, responsables de esta catástrofe han enviado a sus familias a vivir y / o viajar al extranjero con todo lujo”.

The suffering people of #Venezuela are now just a few days away from the most severe food & fuel shortages the nation has ever faced.

Meanwhile the #MaduroRegime insiders responsible for this catastrophe have sent their families to live and/or travel abroad in luxury. https://t.co/WAQJFlwX5F

— Marco Rubio (@marcorubio) 6 de marzo de 2019