Rick Scott: Es inaceptable que Nicolás Maduro detuviera a Cody Weddle

marzo 6, 2019 - 3:32 pm

Rick Scott, senador de Estados Unidos por el estado de la Florida, calificó este miércoles como un hecho inaceptable que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuviera al periodista estadounidense Cody Weddle.

“Totalmente inaceptable para Nicolás Maduro a detener a Cody Weddle por informar sobre el regreso exitoso del legítimo presidente venezolano Juan Guaidó”. escribió Scott en Twitter.

El senador expresó que Weddle debe ser liberado de manera inmediata y que el gobierno de Estados Unidos “no soportará este tipo de intimidación”.

Los funcionarios del Dgcim detuvieron al periodista y allanaron su residencia, ubicada en Caracas, este miércoles. La información fue dada a conocer de forma extraoficial por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Hasta ahora, se desconoce el paradero de Weddle.

Completely unacceptable for @NicolasMaduro and his thugs to detain @WPLGLocal10’s Cody Weddle for reporting on the successful return of the legitimate Venezuelan President @jguaido.

He must be released immediately and the U.S. will not stand for this kind of intimidation! https://t.co/IiR0qpXO51

— Rick Scott (@SenRickScott) March 6, 2019