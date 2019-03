Lacava dijo estar aferrado a "La Chinita" antes de intervención quirúrgica

marzo 24, 2019 - 7:53 pm

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava informó que será sometido a una intervención quirúrgica que, a su juicio, “no puede seguir esperando”.

Mediante su cuenta social en Twitter, Lacava publicó un video en donde explicó que dicha operación será en el Servicio Dermatología de la CHET. Lacava no especifico el motivo de su intervención. “Luego empiezan a sacar conclusiones raras”, expresó.

Asimismo, expresó sentirse “aferrado” a la Virgen de la Chiquinquirá de quien es devoto. “A los pavosos les digo que todavía no me voy a morir y tendrán que esperar algún tiempo más hasta que nuestro señor así lo decida”.

Bueno aquí estoy hoy domingo aferrado a la virgen de la chiquinquira de quien soy devoto para hacerme una intervención q no puede seguir esperando. A los pavosos les digo q todavía no me voy a morir y tendrán q esperar algún tiempo mas hasta q nuestro señor así lo decida. pic.twitter.com/mHZPxBpVbW

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) March 24, 2019