CLEZ asegura Fernández no cumplió protocolo para derecho a palabra

marzo 19, 2019 - 4:00 pm

La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Ángela Fernández, rechazó la conducta de los legisladores Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma en la sesión de este martes en la que Labrador y Vielma pidieron entre gritos y golpes de mesa el derecho de palabra para la diputada Zenaida.

“En el día de hoy se presentó la legisladora Zenaida Fernández, solicitando un derecho de palabra que no estaba contemplado en el Orden del Día. En el articulo 48 y 49 de nuestro Reglamento de Orden y Debate, donde se explica cuales son los momentos en los que se debe incluir el derecho a palabra, aparte de eso, la legisladora efectivamente pasó el 6 de marzo una comunicación solicitando un derecho de palabra “con carácter de urgencia” para la próxima sesión.

A ella se le informó en su momento que debía pasar por la comisión de mesa que este consejo legislativo realiza todos los lunes. Los lunes nos sentamos y evaluamos todas las actividades de la semana y los derechos de palabra. Allí, la legisladora debía explicar los motivos y las razones de su derecho de palabra para entonces en conjunto estar de acuerdo en traer ese derecho a la sesión en el hemiciclo”, relató la presidenta Ángela.

Asimismo, comentó que el articulo 36 reza que todos los derechos de palabra deben aparecer en la Orden del Día. “Estos legisladores tienen varias semanas que no asisten a las reuniones de mesa, por tal razón nosotros no teníamos debido conocimiento de sus puntos a tratar en el derecho de palabra solicitado. No es culpa de nosotros que estos legisladores hayan decidido tomar un camino diferente al proceso revolucionario”, agregó.

Para finalizar, la presidenta Fernández confirmó que aunque estos legisladores “se auto excluyeron del partido”, aun no han sido expulsados del PSUV a nivel nacional. El también diputado, Édgar Mujica detalló que hicieron la solicitud y que esperan la respuesta de la directiva.

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día