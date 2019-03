marzo 10, 2019 - 6:56 pm

La Policia de Maracaibo patrulla las diferente calles y sectores de la ciudad para resguardar y mantener el orden durante el apagón. El Zulia y varios estados del país llevan mas de 72 horas sin luz.

noticiaaldia.

The Police are patrolling the streets in Maracaibo. There has been no electricity in Maracaibo for 74 hours #Venezuela #SinLuz pic.twitter.com/DSpWDY46jT

— CNW (@ConflictsW) March 10, 2019