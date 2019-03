Piñera: “Bachelet todavía no ha condenado la dictadura de Maduro”

marzo 3, 2019 - 12:52 pm

El presidente de Chile, Sebastián Piñera volvió a criticar la postura de la exmandataria Michelle Bachelet, actualmente Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, respecto de la crisis política y social que se vive en Venezuela.

“La alta comisionada Michelle Bachelet todavía no ha condenado la dictadura de Maduro por atropellar los derechos humanos en Venezuela, eso es insuficiente y lo digo con respeto pero con verdad. Su antecesor, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, fue mucho más claro, más categórico en condenar los atropellos a los derechos humanos”, señaló Piñera en entrevista con El Mercurio.

El jefe de Estado reconoció que las decisiones en las Naciones Unidas “se toman en el Consejo de Seguridad, donde Rusia y China han vetado toda posible acción en Venezuela” y que Bachelet se ha manifestado por “una solución pacífica y democrática”, pero que eso no es del todo suficiente.

“(Bachelet) También le ha pedido a Maduro que controle sus fuerzas policiales, sin darse cuenta de que el principal responsable y el verdadero autor material de esa represión es el propio Maduro”.

Frente a las críticas que despertó en la oposición su viaje a Cúcuta para participar de la fallida entrega de ayuda humanitaria a Venezuela a través de la frontera colombiana, el mandatario expresó que “de repente me da la impresión que algunos críticos, no todos, se alegran de que hubiera represión y quema de la ayuda, porque creen que eso me causa daño a mí. ¡Es tiempo de acciones firmes, consecuentes y eficaces, no de pequeñeces ni ambigüedades!”.

“El mundo vio la cara más perversa de la dictadura de Maduro, que no solamente reprimió brutalmente a sus propios compatriotas, sino que quemó la ayuda que su pueblo necesita. La dictadura de Maduro se debilitó moralmente ante las democracias del mundo y su propio pueblo”, concluyó.

