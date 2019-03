marzo 22, 2019 - 5:01 pm

En la reciente emisión de La Voz México, Belinda fue sorprendida cuando un participante le dijo que no iba pa’l baile con él.

Desde que inicio el reality, la mexicana demostró por qué siempre será considerada como una de las coaches más destacadas de la historia del show en el país azteca. Con su fuerte carácter, humor, talento y belleza, muchos creerían que los aspirantes a participar darían lo que fuera por ser sus discípulos. Sin embargo, su encanto no es suficiente para varios.

Todo sucedió cuando José Otero se presentó en el programa ante los cuatro coaches: Yahir, Ricardo Montaner, Belinda y Lupillo Rivera con su gran interpretación en inglés. Como es habitual cada entrenador trató de convencerlo de que se quedara en su equipo.

Antes de la decisión final, la cantante mexicana Belinda pidió al participante que interpretara un tema en español y luego de la interpretación majestuosa de Otero, la cantante dijo: “bueno, yo creo que está claro que decidió que se quiere venir conmigo, porque yo vi esa mirada”.

A lo que el aspirante respondió: “creo que la música es un lenguaje universal y no importa realmente de donde vengas pero sí creo que hay una persona que me puede llegar a entender en ese sentido de estar en otro país… y por eso me voy con Ricardo Montaner”.

Montaner, se acercó al participante y le dio un abrazo, mientras Belinda se mostró apenada.

