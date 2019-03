A mil soberanos venden la gasolina en la Troncal del Caribe

marzo 18, 2019 - 3:17 pm

Durante las 100 horas negras del apagón general que oscureció a toda Venezuela muchas de las estaciones de servicio extendieron sus cadenas y no trabajaron, ante esto la escasez de combustible se hizo presente y los revendedores aprovecharon

Hasta 1000 bolívares soberanos cobran por la botella de cinco litros de gasolina en la Troncal del Caribe, vía que une a Maracaibo con el municipio Mara. Allí, ante la vista de todos, la reventa de combustible sigue siendo el pan de cada día para muchos y la oportunidad perfecta cuando las colas por gasolina se apoderaron de las calles.

Pese a que meses atrás en un recorrido hecho por Noticia al Día en el que se constató la escena de reventa, hoy, los precios dieron un salto abismal y es que, la botella de cinco, litros es ofrecida a 1000 bolívares soberanos, mientras que para la compra –proveedores ilegales- se estipula en 250 bolívares.

“No todos tenemos efectivo para comprar la gasolina porque lo que se consigue es para la comida en los lugares donde no era en dólares. Claro a muchos sí les tocó y pudieron hacerlo. Si te ponéis a ver pocas eran las gasolineras, no todas tenían planta para trabajar. Y pues tocó hacer cola porque todavía hay gente que no había podido echar”, dijo Luis Castillo.

En las noches los costos se pueden elevar al doble del precio de la zona y es que el pago por transferencia bancaria no es el mismo al de efectivo. Además de la gasolina la venta de aceite para carros es otro de los negocios de la zona aunada a las típicas conservas de leche que acompañan a los denominados pimpineros en sus jornadas de ventas.

Noticia al Día