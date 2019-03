Nutricionista aconseja no comer carnes por riesgo de salmonella tras apagón nacional

marzo 14, 2019 - 6:44 am

Especialistas recomiendan suplantar las proteínas con otros alimentos, mientras se estabiliza la distribución de las mismas tras las más de 100 horas negras del apagón en Venezuela.

En las últimas horas hay que buscar la manera de cubrir los requerimientos nutricionales básicos por la contingencia. En el caso de Maracaibo no es mucho lo que se puede comprar, por ende la nutricionista María Valeria Martínez recomienda utilizar lo que tengas en casa y ser creativos dentro de tus posibilidades.

“Traten en estos momentos de no comprar pollo, es lo más delicado en cuanto a conservación, pierde su cadena de frío rápido, y debemos evitar la salmonella a toda costa, porque no hay mucha atención médica efectiva actualmente. Hay que buscar algunas latas, con atún, sardinas, pepitonas, carne enlatada, pollo enlatado, jamón endiablado que en materia nutricional no es la mejor opción, pero hay que atender la contingencia”, indicó Martínez.

Opciones

Martínez precisa que una opción para las proteínas, que es lo más difícil cubrir en estos momentos, es la carne de soya, pues es alta en proteína aporta en algunas 46g por 100g, además de ser de bajo costo.

“Se pueden hacer croquetas, con algún pan rallado que nos quede y compactar un poco de cereal que es carbohidrato alto en fibra y con un poco de proteína, o con harina de arroz si tienen en casa o preferiblemente avena, sobre todo en caso de tener diabéticos en casa. Si no tienen avena, pero si harina de arroz, entonces le añaden linaza molida a la mezcla”, dice Martínez.

Indica que a las croquetas, se le puede adicionar un guiso con alguna lata de vegetales o -si tienen la posibilidad de conseguir- algunos vegetales como: tomate, cebolla, zanahoria y un poco de ajo licuado, estos servirán para hacer salsa napoli, con la precaución de no usar tanta agua para que se conserve más y quede como una especie de puré de vegetales concentrado.

Con respecto a los carbohidratos, priorizar galletas de soda que, aunque son altas en sodio, en los momentos de escasez y falla en los servicios son útiles. “Si tienen multivitaminicos en casa, seguir suplementando, ya que en este momento el consumo de frutas y vegetales aún está muy bajo”.

Finalmente precisó que es necesario a la hora de distribuir la comida, siempre dar prioridad a cubrir la comida de los niños y adolescentes, ya que ellos se encuentran en formación. Posteriormente a las embarazadas, luego a los adultos mayores y adultos en general.

“Hay que mantener en la medida de las posibilidades, el estado nutricional de nuestra población”, finalizó la nutricionista que para seguir todos sus consejos y tips nutricionales en estos momentos de contingencia alimenticia pueden hacerlo a través de su red social en Instagram @ganasaludyvida

