North West posa para su primera portada en solitario

marzo 6, 2019 - 8:53 am

La pequeña North West ha pasado gran parte de sus cinco años bajo la lente de alguna cámara, bien sean las del reality familiar Keeping Up With the Kardashians o la del teléfono móvil de su mamá que ha permitido que el mundo entero la haya visto crecer por medio de instagram.

Su primer aparición en una prestigiosa revista de modas se dió cuando solo tenía unos meses al posar junto a sus padres para las páginas de Vogue, y desde entonces entonces ha estado sumando publicaciones y colocándose en la primera plana: Vogue Kids, Interview, Haper’s Bazaar

Era solo cuestión de tiempo para que el mundo mediático que rodea a la pequeña consiguiera que no ella no necesitara la compañía de ninguno de los integrantes de su reconocida familia como excusa para ser parte de un reportaje fotográfico y ese día ha llegado. North acaba de protagonizar su primera portada para la edición Beauty Inc. del portal WWD, centrada en la generación Alpha conformada por los primogénitos de los millennials más expertos y cómo su estatus de nativos digitales desde la cuna afectará su percepción de la moda, la belleza y el individualismo.

En el adelanto promocional, la revista destaca que su sentido de la moda y últimamente también su intuición para el maquillaje sobrepasa lo esperable en una pequeña de la edad de North West. Como era de esperarse, su orgullosa madre ha querido ser la primera en celebrar un momento tan significativo en la carrera de su hija. “Mi preciosa y estilosa niña North ha posado en su primera portada para @wwd. Le encanta la moda y todo lo relacionado con la belleza, y nos lo pasamos en grande haciendo esto”, celebró la estrella televisiva en su cuenta de Instagram.

Con información/ vanidades