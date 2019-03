Norkys Batista narra la pesadilla que vive su hijo tras el nuevo apagón

marzo 29, 2019 - 4:40 pm

Norkys Batista utilizó sus redes sociales para revelar lo afectada que está tras el nuevo apagón que se registró en Venezuela y se ha extendido por más de 48 horas.

La actriz se siente especialmente perjudicada porque se encuentra fuera del país y le tocó dejar a su hijo, Sebastián, para que él pudiera cumplir con sus obligaciones en el colegio.

A través de su cuenta en Instagram Batista compartió un video enviado por su hijo, en el que muestra como a altas horas de la noche en su casa reina la oscuridad.

“Me vine a México y dejé a mi Sebastián Luttinger porque tenía exámenes y evaluaciones importantes en su colegio, porque para mí la educación es fundamental. Salimos de la casa a las 2:00pm y se había ido la luz en toda Venezuela, desde ese momento me pegó una angustia tremenda”, expresó.

“Hijito mío que tristeza me da que me mandes este video, que tristeza escucharte irónico, que dolor más grande me da no haberte traído conmigo, nuevamente te toca vivir esa desgracia en Venezuela. Perdóname hijo, prometo buscar la forma de hacerte más fuerte”, apuntó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para contar todo lo que vivió en el aeropuerto mientras esperaba su vuelo rumbo a México.

“Cuando llegamos al aeropuerto era una verdadera película de terror, pero lo que sí debo destacar es que el trabajo inhumano de todos los que ahí trabajan”, contó.

“La ineptitud deja salir 20 años de mal Gobierno y mala administración. Riqueza para ellos y para nadie más. Los quiere ignorantes, los prefieren ciegos…”, finalizó.

