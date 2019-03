Niño de 6 años se dispara en la cabeza con un arma que encontró en su casa de Miami

marzo 16, 2019 - 9:38 pm

Las armas de fuego vuelven a enlutar a una comunidad de Estados Unidos estremecida por una tragedia infantil. En esta oportunidad la víctima es un niño de 6 años.

Sucedió el sábado en una localidad cercana a Miami, cuando el infante halló en su casa un arma que estaba cargada y se infligió un disparo en la cabeza que le causó la muerte, dijeron las autoridades.

Carolyn Frazier, vocera de la Ciudad de Miami Gardens, dijo que los agentes policiales respondieron a una llamada de emergencia a la línea 911 en la mañana relacionada con un tiroteo en la cuadra del 2100 y NW 27th Court.

Frazier dijo que un niño sufrió una herida grave de bala mientras estaba bajo la supervisión de dos cuidadores.

Los padres del niño no se encontraban en casa, y no queda del todo claro si las personas adultas que se encontraban allí tienen la custodia permanente del menor, cuyo nombre no fue divulgado.

Al niño lo trasladaron en helicóptero al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial Hospital. Poco después perdió la vida, dijo la policía.

El Nuevo Herald