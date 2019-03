NetBlocks reportó que 91% de las telecomunicaciones en Venezuela están fuera de línea

marzo 27, 2019 - 1:05 pm

El observatorio de Internet NetBlocks reportó que 91% de la infraestructura de telecomunicaciones del país se encuentra fuera de línea debido a un nuevo apagón que se generó la madrugada de este miércoles 27 de marzo.

Hecho habría afectado casi a la totalidad de Venezuela, incluyendo zonas donde ya se había recuperado el servicio tras el primer corte eléctrico que ocurrió el pasado lunes.

Netblocks explicó que la nueva interrupción en el sistema eléctrico es de escala similar a la ocurrida el pasado 7 de marzo, cuando el país quedó a oscuras por más de 100 horas.

“Una nueva interrupción ha sido identificada en Venezuela 40 horas después del inicio de un importante apagón nacional. El 91% del país ahora está desconectado, revirtiendo una recuperación parcial anterior”, señala el reporte.

Asimismo, señala que en algunas entidades hay conectividad menor a un 10%, y califican la interrupción del servicio eléctrico de magnitud “severa”.

Urgent: New disruption identified in #Venezuela 40 hours after onset of national power outage; 91% of country now offline reversing partial recovery; incident ongoing #SinLuz #Apagon #27Mar ⬇️https://t.co/7nhWVW9v7a pic.twitter.com/xA8ZRdmagc

— NetBlocks.org (@netblocks) March 27, 2019