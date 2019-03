“Nazu”, una mujer que se las ingenia para ser original

marzo 14, 2019 - 4:14 pm

Un 29 de octubre del año 1990 nace en Maracaibo, Dariela Chiquinquirá Prieto Urdaneta, mejor conocida como “Nazu”. Una mujer emprendedora, soñadora, poderosa, y feliz que, a su corta edad 27 años ha demostrado salir adelante a través de sus estudios y el arte tan maravilloso que práctica que es el diseño y la ilustración.

“Nazu” es la menor de 3 hermanos, actualmente labora como diseñadora en una agencia de publicidad, además de ser egresada del Instituto Politécnico Santiago Mariño, el cual obtuvo su primero título de Ingeniero Industrial, luego decidió cursar una segunda carrera de estudios donde logró su título como Licenciada en diseño gráfico en la Universidad Católica Cecilio Acosta.

Sin embargo muchos se preguntaran ¿Quién es Nazu? ¿Por qué Nazu y la Guarida? ¿Algún Hobbies o Pasión? ¿Inspiración al Dibujar?

-En que consiste el nombre de “Nazu” ¿Quién es Nazu?

-Nazu es el álter ego de mi persona (Dariela), es decir una exageración de todas mis acciones, por ejemplo su actitud cuchi y gruñona es el cuádruple. -Ósea Nazu-es mucho más cuchi, gruñona, chiquita cachetona que yo.

-Algún interés específico de ¿Por qué Nazu y su guarida?

-De adolescente me gustaba mucho el anime y los nombres en japonés, así que creé un nombre japonés en la cual quise que me llamaran, originalmente era Nazumi pero mis amigos y familia por cariño comenzaron a decirme Nazu.

-Todo lo que pienso para dibujar es parte de mí día a día, la guarida de Nazu es el mundo en mi cabeza de una forma más divertida y colorida.

-Entre otras cosas ¿Lo haces por hobbie o por pasión?

-La acción de Dibujar y el resultado de el mismo me es muy gratificante, ciertamente no hay otra actividad que disfrute más que dibujar.

¿-Alguna u otra inspiración al dibujar?

-Cuando imagino algo gracioso o pienso en cómo se vería tal persona en una pose o con alguien, las ganas de dibujarlo me dominan, por otra parte cuando veo sus reacciones, cuando veo que les gusta, Que los hice reír o al menos una sonrisa, me hace muy feliz.

-¿Cuáles son esas palabras con las que te Identificas?

– Poco común

– Distinta

– Original

– Todas significan lo mismo.

“Me siento como una persona que no hace lo habitual, que hace todo a su manera que busca la forma más original de hacer sus cosas.”

Sin duda alguna Dariela es una chica completa y multifacética, no solamente diseña o hace sus ilustraciones, también le apasionan los videos juegos y la cocina especialmente la repostería.

Cabe destacar que además diseñar e ilustrar “Nazu” suele salir de su zona de confort,liberar el estrés y la tristeza, con “Catalina” la gata que tiene por mascota y la que goza de su compañía 24 horas al día 7dias a la semana.

-¡Catalinaaaa mi hija preciosa, la que me da tranquilidad y ternura cuando me estreso, la que con sólo verla me alegra el día-.

Es por eso que en este mes de Marzo celebrando el día Internacional de la mujer, Dariela Prieto “Nazu” es uno de muchos ejemplos de mujeres jóvenes emprendedoras del Siglo XXI. Quien se las ingenia a la hora de diseñar e ilustra cualquier tipo de dibujos, dejándole su toque original en cada trazado.

Por otro lado esta chica nos enseña de que cada día se puede salir adelante a través del talento que tengas en sí, lo más importante es creer en ti y en todo lo que hagas. De que no existe la palabra imposible y que los problemas se pueden cambiar por circunstancias y son del tamaño que uno los quiera ver.

Ahora bien si quieres saber más sobre Dariela Prieto “Nazu”, puedes ubicarlas en sus redes sociales como @laguaridadenazu y allí encontraras sus ilustraciones y diseños con los que el día a día ella sale del estrés y la monotonía.

Hannabelle Urdaneta

Noticia al Día