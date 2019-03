Nadal dio a conocer hasta que edad jugaría tenis en su carrera

marzo 13, 2019 - 8:17 pm

El español Rafael Nadal, que venció este miércoles al serbio Filip Krajinovic para avanzar a cuartos del Masters 1000 de Indian Wells, reconoció que no se ve jugando hasta los 37 o 38 años como el suizo Roger Federer o el croata Ivo Karlovic.

Nadal venció a su rival en sets corridos de 6-3, 6-4 en apenas una hora y 26 minutos de juego.

“No, probablemente no (me veo jugando hasta los 37 o 38). Pero cuando tenía 25 o 26 tampoco me veía jugando en ese punto hasta casi los 33, así que nunca sabes”, dijo el español de 32 años, que nació el 3 de junio de 1986 en Manacor, España.

Nadal, número dos del mundo, vivió un 2018 plagado de lesiones pero en este inicio de temporada llegó a la final del Abierto de Australia y avanza con paso firme en el primer Masters 1000 de esta campaña.

El ibérico, que ha ganado tres veces en Indian Wells, jugará contra Isner o Khachanov en la siguiente ronda.

