Murió Keith Flint, cantante del grupo británico The Prodigy

marzo 4, 2019 - 9:48 am

El cantante de Prodigy, Keith Flint, fue encontrado sin vida este lunes por la policía en su vivienda en Essex (Inglaterra), adonde acudieron tras un llamado a los servicios de emergencia. Según informó la prensa británica, el cantante de 49 años, conocido por el éxito Firestarter, murió en condiciones que no levantan sospechas policiales, aunque no ofrecieron detalles sobre las posibles causas.

“Recibimos una llamada por el estado de un hombre en un domicilio en Brook Hill, en North End, poco después de las 8.10 del lunes. Llegamos y, lamentablemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en la escena”, reportó un oficial el tabloide The Sun.

La cuenta oficial de la banda lamentó la noticia: “Es con profunda sorpresa y tristeza que podemos confirmar la muerte de nuestro hermano y mejor amigo Keith Flint. Un verdadero pionero, innovador y leyenda. Será extrañado por siempre”.

Además, Prodigy solicitó que se respete la privacidad del entorno íntimo.

It is with deepest shock and sadness that we can confirm the death of our brother and best friend Keith Flint. A true pioneer, innovator and legend. He will be forever missed.

We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time. pic.twitter.com/nQ3Ictjj7t

— The Prodigy (@the_prodigy) 4 de marzo de 2019