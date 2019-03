Motta Domínguez: “Hemos abierto las compuertas para reponer inactividad en El Guri”

View this post on Instagram

Camaradas! Compatriotas! Venezolanos todos! Cumpliendo instrucciones de nuestro Cmdte Pdte @nicolasmaduro y bajo la supervisión de nuestra VPE @delcyrodriguezven quiero mostrarles el estado en que quedó el AT2 en Guri, después que sufriera un acto de terrorismo y sabotaje. Las imágenes son elocuentes y esto causó, la interrupción del servicio en muchos Estados del País… Manos criminales siguen en la búsqueda de crear el malestar, el desasosiego y la crisis para justificar intervenciones militares, pero seguiremos combatiendo… paciencia pueblo noble de Venezuela, que vamos a VENCER!!! Si bien es cierto que los daños y/o destrozos fueron de magnitud considerable, no menos cierto es el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de CORPOELEC por restituir el servicio … VENCEREMOS!!