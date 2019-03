Más de 400 personas recibieron ayuda médica y alimentaria de Rescate Venezuela

marzo 18, 2019 - 4:19 pm

El equipo de Rescate Venezuela brindó atención médica y odontológica, revisión nutricional y alimentación a los habitantes del sector Jesús Salazar 2 de la parroquia Alonso de Ojeda del municipio Lagunillas. En el campamento humanitario que fue instalado este domingo 17 de marzo más de 400 personas fueron atendidas por médicos, pediatras, nutricionistas, odontólogos y enfermeros.

La diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, participó en la actividad y aseguró que Rescate Venezuela continúa brindando apoyo a quienes más lo necesitan. “En el municipio Lagunillas hay miles de familias que están sufriendo con la emergencia humanitaria que vive Venezuela, pero desde Rescate Venezuela seguimos acompañando y brindando ayuda médica, medicinas y comida a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular en el estado Zulia, señaló que las familias del sector Jesús Salazar 2 se encuentran en estado de vulnerabilidad por la falta de alimentos y la imposibilidad de adquirir medicamentos por los altos costos de los mismos.

“Las familias de la comunidad Jesús Salazar 2 perdieron los pocos alimentos que habían logrado adquirir por el apagón nacional de más de 100 horas que causó el régimen y se encuentran en estado de vulnerabilidad. Al régimen no le preocupa la vida de los venezolanos por eso se dedica a quemar medicinas y alimentos, a tenernos a oscuras por más de cinco días, pero aquí estamos todos los voluntarios y las miles de manos que hacen posible Rescate Venezuela brindando nuestra ayuda. La labor humanitaria no se detendrá hasta que salgamos de este momento oscuro que vivimos en Venezuela, porque nada de lo que haga Maduro nos va a detener. Maduro no nos va a amedrentar, mientras más violento se pone más fuerza nos da para insistir en el ingreso de la ayuda humanitaria”, sostuvo.

La legisladora zuliana detalló que en el campamento fueron atendidos niños, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, quienes recibieron atención médica, revisión odontológica y nutricional, y un plato de comida preparado por los mismos vecinos de la comunidad. Además de charlas educativas relacionadas con la higiene bucal, nutrición y prevención de consumo de drogas, entre otras.

“Nuestro compromiso de atender a las familias más afectadas por la crisis no se detiene ni se detendrá, todos los días seguimos trabajando con el compromiso de encontrar una solución que nos ayude a superar esta crisis humanitaria y nos permita seguir brindando ayuda para medicinas y alimentos a quienes más lo necesitan. Junto a nuestro presidente Juan Guaidó seguiremos llevando ayuda a los sectores más afectados y ejerciendo la presión necesaria para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela y logremos el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres”, puntualizó.

Barboza informó que en los próximos días los campamentos de Rescate Venezuela serán instalados en otros municipios del estado Zulia con el objetivo de brindar una mano amiga a las familias más necesitadas. “Esta iniciativa que inició en el 2017 la activista de Derechos Humanos, Lilian Tintori, por solicitud del líder venezolano y preso de conciencia Leopoldo López, continuará brindando atención a los zulianos y a los venezolanos afectados por la crisis humanitaria”, acotó.

