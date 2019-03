Marvel revela nuevo clip de Los Vengadores a un mes de su estreno

marzo 7, 2019 - 10:37 am

Marvel lanzó en sus redes sociales un breve clip de promoción para Avengers: Endgame, para celebrar que el lanzamiento está a solo dos meses.

El 26 de abril, la película tan esperada finalmente llegará a los cines y los fanáticos tendrán la oportunidad de descubrir qué sucedió después del estrepitoso chasquido de Thanos, el antagonista de la historia.

La promoción que se publicó en la cuenta de Twitter, incluye a Chris Evans como Capitán América, Jeremy Renner como Hawkeye/Ronin y Rocket Raccoon (interpretado por Bradley Cooper en las películas).

Se puede escuchar la voz en off que aparece en la nueva promoción diciendo: “Algunas personas siguen adelante, pero nosotros no”.

Two months until Marvel Studios’ #AvengersEndgame. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/ToeMf1szn5

— Marvel Entertainment (@Marvel) 26 de febrero de 2019