Marrero, fue llevado a tribunales este viernes pero no hubo audiencia

marzo 23, 2019 - 8:14 am

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) informó este viernes en horas de la noche el traslado a tribunales de Roberto Marrero, su jefe de despacho, quien fue detenido por el Sebin.

“En este momento podrían trasladar a Roberto Marrero a tribunales. Jueces y fiscales deben saber que pagarán las consecuencias de cumplir las órdenes de Maduro”, publicó la AN en Twitter.

El hecho también fue confirmado por Guaidó a través de la red social.

“Nos informan que mi Jefe del Despacho y hermano de lucha Roberto Marrero está siendo trasladado a los tribunales, ante jueces cómplices de la dictadura”, indicó Guaidó.

El líder opositor exigió, además, que Marrero sea puesto en libertad y envió un mensaje a los funcionarios que realizaron el traslado para que decidan colocarse del lado de la Constitución.

“Exigimos su libertad plena e inmediata. A todos esos funcionarios, deben saber que este es el momento de colocarse del lado de la Constitución y no de los usurpadores”, añadió.

El traslado del dirigente opositor a tribunales se produce luego de que fuera detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) la madrugada de este jueves cuando se encontraba en su vivienda.

Uno de los abogados de Roberto Marrero, informó que la jueza del Tribunal Primero de Terrorismo, se retiró del juzgado, en horas de la noche, cuando se esperaba se realizara la audiencia de presentación del dirigente de Voluntad Popular.

El jurista Joel García, en declaraciones a los periodistas que aguardaban por los resultados de la audiencia de Marrero y el chofer del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Sergio Vergara, Luis Alberto Páez Salazar, explicó que la jueza salió del tribunal por lo que no habrá imputación.

“La jueza se retiró del tribunal… los fiscales no sé si se han retirado porque ellos estaban allí, lo cierto es que el tribunal cerró sus puertas porque no va a dar más atención y quedará un tribunal de guardia que va a conocer cuando traigan a Roberto Marrero y a Páez y va a declinar su competencia. Es decir que hoy (viernes) no vamos a tener ninguna decisión de nada. Será el día lunes que podamos hacer la audiencia de presentación”.

Noticia al Día / Agencias