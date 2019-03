"Marisela, ¿Dónde está mamá?'": Venezolanos en el exterior

marzo 13, 2019 - 4:19 pm

“¡María Herminia! ¡María Herminia! ¡Tu hija en Chile está agonizando!”, se escuchan los gritos de Marisela Ramos en uno de los pasillos de las Torres Delicias en el casco central de Maracaibo.

María Herminia sale con sus 68 años a cuestas, cinco noches sin dormir y un día comiendo azúcar: “Vecina, Dios mío! Dile que estoy bien, que no se preocupe por mí, que no tengo señal telefónica, pero que estoy viva”.

Hace seis meses que Romina Urdaneta, de 29 años, al igual que millones de venezolanos, emigró en búsqueda de un mejor futuro dada la crisis política y económica que atraviesa el país. Pero también, como ningún otro venezolano, ha tenido paz desde la macabra tarde del pasado jueves siete de marzo cuando un apagón nacional dejó sin comunicación, transporte y posibilidades de compra a todo el país, generando un caos apocalíptico nunca antes visto en la historia nacional que ha hecho a la nación latinoamericana acaparar titulares de todo el mundo.

“¡Marisela!, ¿dónde está mamá? Tengo el cuerpo aquí y la cabeza allá. Yo no me debí venir. Yo no debí dejar a mi vieja sola”, se escuchan los gritos de Romina en una nota de voz que envió por WhatsApp.

Romina no está sola. La angustia y la incertidumbre mantiene colapsados los nervios de todos los emigrantes. En otras palabras, los venezolanos en el exterior tienen el corazón en la boca ante lo que está sucediendo en el país.

Las redes sociales son un medio de catarsis para manifestar el dolor que le transmiten las imágenes e informaciones sobre saqueos, fallas de servicios de agua, hambre y desolación.

Por una pesadilla que ya suma seis días, millones de venezolanos en el extranjero han tenido el alma en vilo, imposibilitados de saber de los suyos en un país con un servicio eléctrico fluctuante, fallas de datos telefónicos y puntos bancarios, caída de Internet y santamarías abajo.

“Marisela, no me dejéis sola a mamá. Es una súplica “, se oye una temblorosa voz, en un último mensaje. Marisela no ha podido responder. Su teléfono se quedó sin señal en una Venezuela donde solo las oraciones mantiene una comunicación segura entre los que se fueron y los que se quedaron. Son días en los que solo Dios puede garantizar amparo.

