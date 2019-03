María Corina Machado en Maracaibo: Ahora viene la etapa definitiva en Venezuela

marzo 20, 2019 - 10:14 pm

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, visitó al Zulia este miércoles, 20 de marzo, para reunirse con algunos comerciantes afectados por los saqueos, y también realizó una asamblea de ciudadanos en el oeste de Maracaibo.

Desde la cancha Valle Claro de la capital zuliana, Machado señaló que lo que ha vivido el Zulia en las últimas horas, luego del apagón nacional, a su juicio, es lo mas degradante, cruel, humillante y doloroso. Aseguró que el Zulia no está solo, ya que Venezuela entera lo acompaña.

De igual manera, expresó su solidaridad a los dueños y trabajadores del Hotel Brisas del Norte así como a los otros comerciantes quienes resultaron afectados por los saqueos. “Hoy, estoy aquí haciendo un reconocimiento al bravo pueblo del Zulia: A ustedes les han dado con todo porque les temen, porque el régimen sabe de qué están hechos los zulianos. Vengo de visitar el hotel desvalijado al lado del Sambil; me reuní con sus dueños y trabajadores, eso no es Venezuela”, expresó.

Por otro lado, la también exdiputada de la Asamblea Nacional (AN), comentó: Vamos a producir la ruptura del régimen, y vendrá una Venezuela donde no habrá más crímenes, ni corrupción, ni socialismo. Los venezolanos no queremos más socialismo en Venezuela; nunca más viviremos de bolsas de comida, sino que cada quien comprará los que le dé la gana, cuando le de la gana, a la hora que le dé la gana y de la marca que le dé la gana con su trabajo”.

Manifestó que una vez que se logre el cambio político en el país, los funcionarios incursos en hechos de corrupción se enfrentarán a la justicia y el dinero que esté fuera del territorio, por este delito, será devuelto a la nación. “Aquí los culpables van a enfrentar la justicia y el dinero que se han robado- no importa en qué esquina del mundo lo hayan escondido- lo vamos a encontrar y lo vamos a traer de regreso”, sentenció.

Por último, la dirigente política informó que ahora, en el país, viene lo que definió como la etapa definitiva, ya que los diputados de la fracción 16 de Julio han planteado a sus colegas de la AN que se avance con la activación del articulo 187, numeral 11 de la Constitución.

“Es hora de que demos este paso y le digamos al mundo que tiene la responsabilidad de activar el principio de proteger, que Venezuela necesita una misión de paz internacional que garantice la entrada de la ayuda humanitaria al país, pero que también cumpla otros dos objetivos: desactivar la guerrilla y el narcotráfico para sacarlos del territorio junto a la fuerza de ocupación cubana”, concluyó diciendo Machado.

Fotos: Xiomara Solano

