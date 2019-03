Marco Rubio sobre el apoyo de Cuba a Venezuela: “Ahora enfrentará las consecuencias”

marzo 2, 2019 - 9:44 am

El senador norteamericano Marco Rubio afirmó este sábado que el “régimen de Nicolás Maduro “sigue aterrorizando a la gente de Venezuela“, con ayuda del gobierno de Cuba.

A través de su cuenta en la red social Twitter enfatiz continúa “traficando drogas a los Estados Unidos y creando una crisis migratoria para toda la región“.

“No podrían hacer esto sin el apoyo del régimen en Cuba. Ahora el régimen de Cuba enfrentará las consecuencias“, destacó.

The @MaduroRegime continues to terrorize the people of #Venezuela, traffic drugs into the U.S. & create a migratory crisis for the entire region. They could not do this without support from the regime in #Cuba.

Now the #CubanRegime will face the consequences.

— Marco Rubio (@marcorubio) March 2, 2019