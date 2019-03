Marco Rubio: “Régimen de Maduro tratará de dividir a la oposición con negociaciones falsas”

marzo 23, 2019 - 3:35 pm

El senador republicano de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó a través de su cuenta en Twitter que el “régimen de Nicolás Maduro podría intentar dividir a la oposición venezolana mediante negociaciones y otras acciones”.

“El régimen de Maduro tratará de dividir a la oposición con negociaciones falsas y movimientos simbólicos. Pero las sanciones y la política de Estados Unidos solo responderán a las solicitudes del presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional”, tuiteó Rubio.

Asimismo, ratificó que el apoyo de Estados Unidos y los aliados internacional de Guaidó “se basa en la Constitución de Venezuela y el estado de derecho”.

