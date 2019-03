Marco Rubio no descarta que intenten arrestar a Guaidó a altas horas de la noche y sin medios

marzo 4, 2019 - 8:37 pm

Marco Rubio, senador estadounidense, expuso que sigue latente el riesgo de que detengan a Juan Guaidó tras su arribo a Venezuela.

“El riesgo de arresto sigue siendo muy real para Guaidó”, dijo el senador, quien no descartó que intenten arrestarlo a altas horas de la noche.

“Emitir una orden de detención permanente de un tribunal de sellos de goma. Luego, en el momento de su elección, arrestarlo a altas horas de la noche sin medios, diplomáticos o simpatizantes alrededor”, dijo por medio de su Twitter.

Apuntó que “Maduro ha perfeccionado la burocratización de la represión”.

Cuba

Más temprano, informó que se espera la primera de una serie de medidas en contra de Cuba por sus años de “crímenes”, incluyendo su respaldo al presidente Nicolás Maduro.

“Hoy esperamos que los Estados Unidos tomen el primero de una serie de medidas para hacer que el régimen de #Cuba sea responsable de sus 60 años de crímenes e ilegalidad, que incluye su apoyo a la Maduro Crime Family asesina”, dijo el senador.

Sus palabras fueron a través de su Twitter, donde mostró paso a paso su seguimiento a los acontecimientos en Venezuela por la llegada de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se juramentó como presidente interino.

Estados Unidos ya había alertado al gobierno de Maduro para que no atentara contra la libertad ni el bienestar de Guaidó.

El senador mostró en su Twitter imágenes de cuando el dirigente opositor llegada al Aeropuerto de Maiquetía, ratificándole su respaldo. Lo reconoció como presidente interino de Venezuela.

“El legítimo presidente interino de #Venezuela @jguaido ha llegado a casa. Un gran contingente diplomático lo espera en el aeropuerto”, dijo.

“El presidente de #Venezuela Guaidó aterrizó en el aeropuerto y lo procesó en aduanas sin incidentes. Grandes multitudes se reúnen para celebrar su regreso por todo el país. Decenas de miles esperan su llegada a la Plaza Alfredo Sadel en Caracas”, reportó.

The risk of arrest remains very real for @jguaido. #MaduroRegime has perfected bureaucratization of repression.

Issue a standing arrest warrant from a rubber stamp court. Then at a time of their choosing,arrest him late at night with no media,diplomats or supporters around. https://t.co/tPtODx1EMx

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de marzo de 2019