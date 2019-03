Marco Rubio: Con la detención de Marrero “podría comenzar el arresto de Guaidó”

marzo 21, 2019 - 10:08 am

El senador estadounidense por el Partido Republicano Marco Rubio se refirió al allanamiento de la vivienda del diputado Sergio Vergara y del asesor de Gobierno de Juan Guaidó, Roberto Marrero, quedando este último detenido.

“La Maduro régimen policía secreta ha arrestado al jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó”, destacó en su cuenta de Twitter.

Además recalcó que esta situación representaba “una escalada significativa de la represión y podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó“.

The #MaduroRegime secret police has arrested the Chief of Staff for Interim President @jguaido. This is a significant escalation of repression & could signal the beginning of efforts to arrest Guaido himself. https://t.co/25LPJdu7WJ

— Marco Rubio (@marcorubio) 21 de marzo de 2019