Marco Rubio: Apagón en Venezuela es el peor en la historia de país

marzo 10, 2019 - 6:30 pm

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, indicó este sábado que el apagón, que afectó a todo el territorio nacional en Venezuela, es el peor registrado en la historia del país.

“Un apagón causado por la negligencia del régimen de Maduro. Un problema de rechazo de carga noqueó la línea de transmisión de Guri-Malena y condujo a múltiples explosiones de transformadores”, indicó Rubio en Twitter.

El senador estadounidense destacó que pacientes en estado crítico murieron, el sistema de transporte subterráneo permanece cerrado y ningún vuelo ha salido o entrado al país.

En horas de la tarde del jueves se registró un apagón que afectó a todo el territorio nacional, debido a una avería en la represa de El Guri.

El servicio eléctrico fue restituido parcialmente en algunas zonas de Caracas; sin embargo, la falla se presentó nuevamente durante este sábado en la capital, mientras que en el interior del país el servicio no fue restituido.

The worst electricity & telecommunications blackout in #Venezuela history’s going on 48 hours.

A blackout caused by #MaduroRegime negligence. A load rejection issue knocked out the Guri-Malena transmission line & led to multiple transformer explosions.

1/3

— Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2019