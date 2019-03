Manchester City entró a las semifinales de la FA Cup tras remontar al Swansea

marzo 16, 2019 - 7:19 pm

Ganador ya de la Copa de la Liga, líder de la Premier League y cuartofinalista en Champions, el Manchester City sigue aspirando a todo después de remontar 3-2 ante el Swansea y clasificarse este sábado para semifinales de la Copa de Inglaterra.

El equipo galés, ahora en la segunda división, sorprendió a los hombres de Pep Guardiola tras colocarse 2-0, con goles de Matt Grimes (20, de penal) y Bersant Celina (29), pero el City remontó en la segunda parte con los goles del portugués Bernardo Silva (69), del arquero Kristoffer Nordfeldt en contra (78) y del argentino Sergio Agüero (88).

Pese a haber jugado esta semana la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (con goleada 7-0 al Schalke alemán que permitió la clasificación para cuartos, ronda en la que se enfrentará al Tottenham) y jugar contra un equipo de la zona baja del Championship (segunda división inglesa), Guardiola no se fio y puso un once inicial con muchas de sus figuras (Ederson, Bernardo y David Silva, Leroy Sané, Gabriel Jesus, etc).

Pero los galeses sorprendieron al líder de la Premier y se colocaron 2-0 a la media hora.

“Tuvimos algunos errores y encajamos goles, pero no le perdimos la cara al partido”, admitió Guardiola.

“Empezamos muy bien, pero fallamos en el último pase y las últimas acciones, por eso tuvimos problemas”, añadió el técnico catalán.

Según Guardiola, “el Swansea jugó bien, pero empezamos la segunda parte muy bien, encontramos el gol y luego creamos muchas ocasiones”.

Cuando parecía que el Swansea podría dar la gran sorpresa de la ronda de cuartos de la FA Cup, apareció el ‘Kun’ Agüero para salvar a su equipo y seguir haciendo historia con el City.

“A veces estas remontadas se producen. Siempre creímos en ello y por eso siempre luchamos”, destacó Agüero en el canal BT Sport.

El ‘Kun’ más decisivo

Saltó a la cancha en el minuto 64, sustituyendo al argelino Riyad Mahrez, cuando el marcador señalaba el 2-0 a favor de los locales.

Cinco minutos después asistió a Bernardo Silva para que el portugués iniciara la remontada. En el minuto 78 lanzó el penal cometido sobre Raheem Sterling y aunque la pelota tocó en el palo, el rechace impactó en Nordfeldt antes de acabar en fondo de las redes.

Y en el 88, en medio de un asedio de los Citizens sobre el arco contrario, el ‘Kun’, que no ha sido llamado por el seleccionador Lionel Scaloni para los amistosos de marzo de la Albiceleste, remató en plancha un centro desde la izquierda de Bernardo Silva para darle la clasificación a su equipo.

El otro equipo ya clasificado para las semifinales coperas es el Watford, entrenado por el español Javi Gracia, que se impuso este sábado por 2-1 al Crystal Palace.

Etienne Capoué (27) y Andre Gray (79) anotaron los goles locales, mientras que por el Palace anotó el belga Michy Batshuayi (62).

También este sábado, el Machester United buscará la clasificación en la cancha del Wolverhampton, mientras que para el domingo quedará el Milwall-Brighton.

AFP