LVL sobre la radicalización del chavismo y la oposición: “Vamos hacia un choque de trenes”

marzo 22, 2019 - 9:33 am

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este viernes que en Venezuela está pérdida la gobernabilidad democrática.

A través de su cuenta en Twitter resaltó que hasta que no se resuelva la crisis política de Venezuela los problemas que vive actualmente la población no podrá resolverse. “Hasta que no se resuelva la crisis política nadie puede solucionar los graves problemas que vive y vivirá la población. Entre tanto, veremos una dura radicalización oficial para crear la bóveda de miedo con la que intentará protegerse”, indicó.

En ese sentido, acotó que a menos que se logre parar la radicalización oficial, “se radicalizará también la oposición para defenderse”: “Con 2 fuerzas de esta magnitud enfrentadas, vamos hacia un choque de trenes que, lejos de lo que algunos piensan, es el peor escenario. El éxito será evitarlo no provocarlo”.

A Juicio de Vicente León, se debe lograr parar la radicalización oficial, “se radicalizará también la oposición para defenderse”: “Con 2 fuerzas de esta magnitud enfrentadas, vamos hacia un choque de trenes que, lejos de lo que algunos piensan, es el peor escenario. El éxito será evitarlo no provocarlo”.

“Es cierto que el Status Quo es inestable y tiende hacia un nuevo escenario. El problema es que ese movimiento puede ser hacia un cambio modernizador o a un escenario tipo Haití. Lo definirá el uso que se dé a la fuerza de los adversarios: negociación o conflicto”, continuó.

Además comentó que es temerario dar gritos de guerra y bloquear negociaciones políticas pensando que estás a punto de pulverizar a tu adversario, “porque aquí ninguna de las dos partes está pulverizada ni pulverizando. Lo que se pulveriza es la vida de los venezolanos”.

En Vzla esta pérdida la gobernabilidad democrática. Hasta que no se resuelva la crisis política nadie puede solucionar los graves problemas que vive y vivirá la pob. Entre tanto, veremos una dura radicalización oficial para crear la bóveda de miedo con la que intentará protegerse — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) March 22, 2019

A menos que se logre parar la radicalización oficial, se radicalizará también la oposición para defenderse. Con 2 fuerzas de esta magnitud enfrentadas, vamos hacia un choque de trenes que, lejos de lo que algunos piensan, es el peor escenario. El éxito será evitarlo no provocarlo — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) March 22, 2019

Es cierto que el Status Quo es inestable y tiende hacia un nuevo escenario. El problema es que ese movimiento puede ser hacia un cambio modernizador o a un escenario tipo Haití. Lo definirá el uso que se dé a la fuerza de los adversarios: negociación o conflicto. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) March 22, 2019

Es temerario dar gritos de guerra y bloquear negociaciones políticas pensando que estás a punto de pulverizar a tu adversario. Porque aquí ninguna de las dos partes está pulverizada ni pulverizando. Lo que se pulveriza es la vida de los venezolanos. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) March 22, 2019

Noticia al Día / Sumarium