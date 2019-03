LVL: “Guaidó llena ese vacío de liderazgo, pero tiene un tiempo finito

marzo 25, 2019 - 9:58 am

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló este lunes que el “fenómeno” Juan Guaidó es claro ya que “llena ese vacío de liderazgo que tenía no solo el gobierno, sino la oposición”.

“Antes el 50% de la gente que quería cambio, no conseguía conectarse con un líder. Esa población que se había desconectado de Maduro, que no había conseguido a nadie con quien conectarse, encuentra a Guaidó”, indicó.

En se sentido, acotó que desde el punto de vista del presente, resulta claro que la población no está viendo a Juan Guaidó como un líder de transición, sino como un líder de la oposición.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, manifestó que “Guaidó tiene un tiempo finito para producir ese cambio”.

“Lo que si sé es que si pasa mucho tiempo, y no se concreta la oferta que es el cambio, puede haber un momento en el que la población comienza a culpar al líder que les ofreció el cambio y no se los dio. El tiempo no es bueno para Guaidó, pero tampoco para Maduro”, dijo.

Asimismo, destacó que ve muy difícil que se mantenga el Status quo en Venezuela. “El cambio se va a producir, no hay forma de mantener al país en la situación en la que está en este momento”.

“Es verdad que es irreversible el cambio, lo que no es verdad es que el cambio es como una película de Hollywood con final feliz”, aseguró.

