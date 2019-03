Luka Modric: Claro que nos falta Cristiano Ronaldo, pero es imposible traerlo de vuelta

marzo 4, 2019 - 9:25 am

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric no dudó en calificar de “clave” el partido de vuelta de octavos de final de la Champions contra el Ájax del martes, al tiempo que recordó que “un recambio para Cristiano es casi imposible”, ante la falta de gol del equipo merengue.

“Es un partido clave para esta temporada y queremos estar en cuartos, no va a ser fácil, pero estamos preparados”, dijo Luka Modric, en la rueda de prensa previa al encuentro en el que el Real Madrid prácticamente se jugará su temporada en el Santiago Bernabéu.

“Creo que al Real Madrid siempre le damos por muertos y siempre vuelve”, advirtió el centrocampista croata, que admitió, no obstante, que al juego del equipo blanco le falta continuidad y gol.

“Nuestro problema esta temporada es falta de continuidad y falta de gol también, pero estamos trabajando para mejorar esto, todavía falta mucho para el final de temporada y no podemos rendirnos”, dijo.

Ante esa falta de gol, que ha dejado al Real Madrid fuera de la Copa del Rey y casi de la Liga, Modric no dudó en reconocer que la salida de Cristiano ha penalizado la eficacia ofensiva del equipo blanco.

“Es un jugador que faltaría a todos los equipos y buscar un recambio para Cristiano es casi imposible”, consideró.

“Claro que nos falta Cristiano, el club intentaba cuando se fue que otros jugadores intentaran cubrir su función”, añadió el subcampeón del mundo croata.

“Y eso no es fácil porque Cristiano ha metido 50 goles y no puedes encontrar a día de hoy alguien que meta tanto, pero puede ser que algunos tenían que dar un paso adelante”, dijo Modric, para el que, a falta de Cristiano, se esperaba “que 2,3 jugadores que meten 15, 20 o 10 goles y eso no lo tenemos y creo que es nuestro mayor problema este año”.

El club “ha puesto fe en otros jugadores como Gareth (Bale), (Marco) Asensio, Karim (Benzema), ha traído a Mariano, está Vinicius que lo está haciendo muy bien con la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos”, aseguró.

Con vistas al encuentro, Luka Modric auguró que “podemos esperar 90 minutos muy complicados, tenemos que tener paciencia, estar tranquilos, juntos y a ver si sale bien”.

