Luego de su retiro de la Bomba Carla Field prefiere “esperar la oportunidad perfecta”

marzo 1, 2019 - 9:26 am

Quizás el hecho de no ver a Carla Field frente a las cámaras desate dudas al respecto. Preguntas como ¿Por qué una joven tan talentosa que durante ocho años estuvo en Televen y demostró su calidad en uno de los programas más vistos, hoy no ocupa un lugar en la televisión? En su defensa, la modelo y presentadora asegura que: “oportunidades profesionales no han faltado”.

Después de su drástica salida de La Bomba, Field se aferra al recuerdo de la que desde su punto de vista fue una “hermosa época” en la pantalla chica. “Prefiero esperar la oportunidad perfecta,” aseguro la presentadora. dijo que se retiró para no seguir haciendo más de lo mismo. Carla asegura que creció en una sociedad donde la televisión era de mucha calidad, eso hoy en día no existe. Field afirmó que se deben revisar aspectos de gran importancia en la televisión actual, como lo es la calidad del contenido.

La presentadora dijo que estar alejada de la televisión es una decisión propia. Carla Field agradece a Dios la existencia de la redes sociales, pues estas la han mantenido vigente y pendiente del mundo de la televisión a pesar de su distanciamiento de esta. Asi mismo, Carla ha participado en varias entrevistas y esto le permite mantenerse también en contacto con el mundo de la comunicación

Con relación al contrato ofrecido a la presentadora por parte de Venevisión Plus la presentadora aseguró que ellos quedaron encantados con su labor, pero, en ese momento ella no podía asumir ese reto. Ella, dejó claro que no cerró contrato con el canal por decisión personal. El proyecto ofrecido por Venevisión Plus no estaba a la altura de las expectativas de Carla.

La modelo comentó acerca de que haría si Televen le planteara volver a trabajar con ellos “No sabría que responder porque no me gusta decir que de esta agua no beberé. Pero si hoy me hicieran la propuesta, “me la llevaría a la almohada y lo pensaría”.

Al respecto de trabar hoy en día como la chica Polar Carla comentó que se siente feliz con la manera sutil y no vulgar en la que allí se trabaja y, que desde muy pequeña ella había querido estar allí. “Yo sé a dónde voy y, esta experiencia con Polar forma parte de lo que quiero hacer en mi carrera”

Con información El Universal/Noticia al Dia

Vania Vasquez