Los venezolanos Gleyber Torres y Ehire Adrianza pegaron sendos jonrones en el Spring Training

marzo 18, 2019 - 9:29 am

Los venezolanos Gleyber Torres y Ehire Adrianza hicieron sentir su poder el domingo en el Spring Training al pegar jonrones con sus respectivos equipos.

El camarero la botó en el triunfo 7-3 de los Yankees de Nueva York sobre los Filis de Filadelfia. Torres, que terminó de 4-1 con una anotada y una empujada, se voló la barda por segundo día consecutivo tras su batazo por la banda contraria en el sexto capítulo ante los envíos del dominicano Hector Neris, siendo el tercera bambinazo en los entrenamientos primaverales



Gleyber Torres joins in on the home run action and ties up the game for the #Yankees!pic.twitter.com/sh8J2fYEG6

— Chris Dixon (@cdixon25) 17 de marzo de 2019