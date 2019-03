Los Backstreet Boys impactaron al público chileno en Viña del Mar (+Video)

marzo 1, 2019 - 9:14 am

La popular agrupación estadounidense de los años 90 Backstreet Boys encendió el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La banda conformada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson pusieron a corear al publico chileno todos sus grandes éxitos.

Tras la ovación del publico chileno la agrupación estadounidense fue galardonada con Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

Los Backstreet Boys, comenzaron su espectáculo con un show especial tras reencontrarse luego de varios años con su público latino. Además tienen previsto presentar varios sencillos de su más reciente álbum de estudio DNA.

Los interpretes de Everybody ha sido una de las agrupaciones con mayor ventas registradas en la historia de la música, vendiendo 135 millones de disco en el mundo.

Los estadounidenses interpretaron canciones en español con la finalidad de deleitar a todo el publico que se encuentra en la quinta rosada. Asimismo, mostraron sus dotes coreográficos, haciendo notar que los años no han pasado por ellos.

Los estadounidenses se animaron a decir algunas frases en español. Además, indicaron que lamentaran haberse demorado tanto en regresar a Chile.

“Vamos hacer que regresen al 2001”, dijo Kevin Richardson antes de interpretar los temas “I Want It That Way” y “Everybody”.

En una conferencia de prensa minutos antes de su presentación, Howie Dorough dijo que esperaba que estuvieran presentes entre “tres o hasta cuatro generaciones”.

También, Richardson recordó su primera vez en Viña del Mar. “Cuando llegamos a Viña recuerdo que subimos a la terraza del hotel y desde la playa miles de fans estuvieron cantando nuestros temas todo el día”, explicó el cantante.

Agencias

Noticia al Día