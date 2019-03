Las muertes súbitas en los deportistas se producen 90% por problemas cardíacos

marzo 18, 2019 - 12:40 pm

Más de un deportista han tenido muertes súbitas dentro de la cancha. Y lo curioso es que la mayoría de los jugadores son futbolistas a causa de problemas cardíacos.

Las muertes de los deportistas cuando se producen de manera súbita, son calificadas de fantásticas y de increíbles, porque se sobreentiende que los atletas, los cultores de la actividad física son personas que gozan de excelente salud. Los aficionados quedan asombrados cada vez que ven a un jugador desplomarse en pleno juego, y la prensa mundial resalta siempre en sus portadas estos incidentes.

El 90% de las causas de la muerte súbita se deben a problemas cardiovasculares. Más un centenar de personas pierden la vida por causas cardíacas en el ámbito del deporte, tanto profesional como amateur.

Diversos futbolistas han fallecido dentro de una cancha jugando. Marc-Vivien Foé, selección de Camerún, es una de mas muertes más recordadas por un problema cardíaco en Copa Confederaciones 2003.

El capitán de la Fiorentina Davide Astori(falla cardíaca” con una base bradiarrítmica”), el marfileño Cheick Tioté, exjugador del Newcastle United inglés (paro cardiorrespiratorio), el ecuatoriano Christian ‘Chucho’ Benítez, exjugador del América, (fallo cardíaco, luego que ingresó a un hospital por un dolor abdominal), El español 22 años de edad Antonio Puerta, (paro cardiorespiratorio), el húngaro Miklós Fehér (arritmia cardíaca), y el brasileño Serginho (paro cardíaco) son otros jugador de balompié mundial que han perdido su vida.

¿Por qué mueren de manera repentina en entrenamientos o partidos?

Muchos especulan que la muerte de deportistas es el resultado de la exigencia física, y otros suponen que no fueron sometidos a exámenes previos. Sin embargo, en muchas ocasiones la cardiopatía no solo se presenta a raíz de una alta exigencia física, muchas veces también es por razones de antecedentes familiares.

Alberto Negrete, cardiólogo del Centro Médico Imbanaco explica que la muerte súbita es aquella que sucede dentro de la primera hora desde que comienzan los síntomas, y que más del 98 % se debe a cardiopatías, es decir, a causas cardíacas.

La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, y en pocos segundos, el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos pues sólo 5 de cada 100 personas se recupera antes de llegar a un centro hospitalario.

Según el especialista, la mayoría de jóvenes menores de 35 años mueren por miocardiopatía hipertrófica, la cual es una enfermedad congénita (alteración genética), donde las fibras musculares del corazón no están alineadas como deberían. Esto crea unos circuitos responsables de las arritmias, es decir, cuando el corazón pierde su ritmo, ya sea porque se pone muy rápido o muy lento. En algunos casos, por esta condición se presenta paro cardíaco.

Esta enfermedad al ser genética, no puede prevenirse. No obstante, lo que sí se puede hacer para evitar más muertes en la población de jóvenes es someterlos a chequeos con un electrofisiólogo (electricista del corazón), realizarles electrocardiogramas (para ver las alteraciones de la miocardiopatía hipertrófica, que son aumentos de los voltajes), ecocardiogramas y pruebas de esfuerzo. Si después de los resultados se le diagnostica esta enfermedad no puede seguir haciendo deporte de alto rendimiento.

Entre los deportistas menos de 30 años, dos son las causas principales de muerte súbita y suelen tener un origen hereditario. Por un lado, la miocardiopatía arritmogénica (MCA)del ventrículo derecho, en la que “el tejido muscular se destruye y se va sustituyendo por tejido adiposo, de forma que, cuando se hace deporte con intensidad, se generan arritmias cardíacas que también conlleva a muerte súbita”, explica el doctor José Ramón Gómez, médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte de Clínicas Beiman.

Algunos estudios médicos apuntan a la a miocardiopatía hipertrófica (MCH) como causa de muerte súbita en deportistas jóvenes. Es una enfermedad del músculo del corazón que se caracteriza por el aumento del grosor de sus paredes (hipertrofia), que dificulta la salida de sangre del corazón y fuerza al órgano a trabajar con mayor intensidad para bombear la sangre.

La mayor parte de casos de muerte súbita en el deporte podría prevenirse con el control médico. La causa última de la muerte súbita en el deporte es una arritmia cardiaca que conocemos como fibrilación ventricular, provocada por una patología cardiaca, y que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir.

Alberth Josue Piña/Agencias

Noticia al Día