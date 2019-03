Las Kardashian: Imperio de fama construido a base de ESCÁNDALOS (+Fotos)

marzo 18, 2019 - 3:16 pm

El imperio comunicacional de las Kardashian es un foco adictivo del que toda la prensa habla. El arte de deslumbrar con sus voluptuosos cuerpos y sus escándalos familiares se hace tema de plato principal en las sociedades modernas.

De tal manera, el apellido es ya casi un emblema en Estados Unidos por formar parte de la televisión como “socialite influencers”. Sí, estamos seguros de que tú también los conoces.

Mucho se habla de los Kardashian-Jenner, esa familia enorme en la que el nombre de sus miembros es casi un trabalenguas y todos empiezan por ‘K’.

¿Sabes realmente por qué son famosos?

Hay que retroceder mucho en el tiempo para explicarlo todo con detalle y conseguir esclarecer su historia. El miembro enclave de este entramado – y del que probablemente menos se habla, Robert George Kardashian, el padre de la familia más famosa. Él es quien le dio este curioso apellido de origen armenio a la cuadrilla y el que, en cierto modo, desató todo.

Robert se casó en el 78 con Kristen Mary Houghton, la actual matriarca de los Kardashian. Y ahí se inicia la historia de esta familia. Una historia que no empezó con muy buen pie ya que el amor no les duró demasiado. Trece años más tarde se divorciaron, no sin antes tener cuatro hijos: Kourtney, Kim, Khloé y Robert.

Una familia bastante normal hasta que, dos años después, Robert saltó a la fama debido a su trabajo como abogado. Fue una de las partes clave en el juicio de O.J.Simpson, uno de los más famosos y mediáticos en la historia de América. No obstante, en 2003, tras una enfermedad, el famoso empresario fallecía y con su muerte su familia podría perfectamente haber quedado en el olvido.

Sin embargo, dos miembros del clan supieron jugar muy bien sus cartas para que esto no ocurriera y que los Kardashian-Jenner pudieran vivir –entre otras cosas– de su apellido.

En primer lugar, hay que tener muy presente el papel de Kim Kardashian en este entramado. Ella tenía claro que quería ser famosa y que para ello estar tan bien rodeada como su padre era muy importante. Ahora bien, esto fue un proceso lento que le llevó años. Hasta que en 2007 empezaran a convertirse en un fenómeno mundial, pasaron muchas cosas.

La vida de escándalos

Uno de los primeros pasos que dio la norteamericana fue encontrar una amiga incondicional y supo escogerla muy bien entre la élite. Paris Hilton, que por aquel entonces llenaba las noticias de cientos de periódicos, le dio un trabajo como estilista y con el tiempo terminaron siendo inseparables.

La estrella de Kim se inició por su amistad y trabajo como asistente de Paris Hilton, una popularidad que crecería sin parar tras la filtración de un vídeo de contenido sexual. Publicar este tipo de material sin el consentimiento de ambas partes es un delito grave donde aparecía la empresaria y su ex pareja, Ray J. Su llegada al estrellato también estuvo acompañada de polémica, ya que muchos medios aseguraron que fue su propia madre quien publicó las imágenes para impulsar su carrera.

Keeping Up with the Kardashians, estrenado en 2007 y que a lo largo de doce temporadas ha mostrado la peculiar vida de la familia de Los Ángeles. Esto fue éxito de audiencia que ha contado con sus propios spin off -como los protagonizados por Khloé y Kourtney Kardashian- y en el que se ha podido ver cómo las benjaminas del klan (Kendall y Kylie) crecían profesionalmente, los amores y desamores de todos su miembros y por supuesto el divorcio y cambio de sexo de Caitlyn Jenner.

Momentos surrealistas que han dado mucho que hablar. Una vida con luces y sombras (amados y odiados), pero nunca discretos que sin duda se merece entonar al ritmo de Raphael: “Escándalo, es un escándalo”.

Su éxito ocurrió casi en paralelo con la explosión de las redes sociales y el contenido que el reality show empezó a generar resultó ideal para difundir en 140 caracteres y en cuidadas selfies en Instagram, donde Kim, la más famosa de la familia; quien hasta el momento posee más de 131 millones de seguidores en la red social Instagram.

Pocas cosas más atractivas para los chismógrafos norteamericanos que la combinación de estrellas de la TV e ídolos del deporte y la música. Una mezcla que las hermanas supieron explotar desde que las cámaras llegaron a su hogar de Calabasas, un lujoso suburbio californiano. De novias con basquetbolistas, jugadores de fútbol americano y raperos, las chicas se aseguraron la presencia constante de los paparazzi en sus primeros años de fama. Kim llevó la fórmula al extremo al casarse con el talentoso Kanye West, también narcisista por derecho propio.

Ya establecidas como estrellas con brillo propio todas aprovecharon al máximo la exposición. Kim, Kourtney y Khloe tiene sus líneas de ropa, zapatos, anteojos, ciclos televisivos y hasta apps que generan millones de dólares en todo el mundo. Las menores. Kendall y Kylie están siguiendo el mismo camino.

A pesar de sus nutridos guardarropas, sus novios famosos y los muchos millones que ostentan, las Kardashian logran una empatía notable con el público que las sigue. Tal vez porque además de mostrar sus bienes también exhiben sus problemas y sus cuerpos, bastante alejados de los cánones que imponen el mundo de la moda y la publicidad. Curvilíneas y siempre luchando con algunos kilos de más, las chicas Kardashian consiguieron agregarle formas a la imagen del cuerpo femenino modelo.

Curvas en bikini siguen siendo un foco de atención

