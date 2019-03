Labrador: Aspiramos que no sigan haciendo el te quito aquí, te pongo allá

marzo 18, 2019 - 4:16 pm

El diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), Eduardo Labrador, se refirió este lunes, 18 de marzo, a la petición del mandatario Nicolás Maduro, quien solicitó a los miembros de su gabinete poner sus cargos a la orden.

“Ojala no vayan a hacer lo que acostumbran: el enrosque. Si hay un cambio de ministros, eso es bienvenido y eso da un refrescamiento, tanto en la gestión gubernamental, como en la opinión pública. Aspiramos que no sigan haciendo el enrosque: te quito aquí, te pongo allá. A Motta Domínguez, todos sabemos que hay que destituirlo, ni siquiera enroscarlo, ojalá no lo enrosquen”, comentó el legislador zuliano.

En rueda de prensa para proponer que se realice el nombramiento de un nuevo CNE y un referéndum consultivo a fin de relegitimar todos los poderes del Estado , en un lapso no mayor a 90 días, Labrador recordó que la semana pasada fue vulnerado su derecho a palabra y el de otros compañeros, durante una sesión del CLEZ. Los legisladores exigían la ejecución de tres puntos importantes: la destitución de Motta Domínguez; conformar una Comisión que investigue todo lo relacionado al sistema de las termoeléctricas en el estado Zulia y la omisión de algunos funcionarios de seguridad para controlar los hechos vandálicos registrados en la entidad en los días del apagón general.

“Exigimos en ese momento la destitución del ministro Motta Domínguez y que se estableciera una Comisión que investigara por qué no funcionaron las termoeléctricas, si realmente, nosotros no dependemos del Guri”, expresó.

Labrador atribuyó las fallas del sistema eléctrico a la falta de inversión y mantenimiento. A su juicio, la población ha venido creciendo y existe más demanda que requiere mayor inversión. “¿Qué pasó con las termoeléctricas? el año pasado se trajo una turbina para generar energía a las Z1, Z2 y 3 y no funcionan”, sentenció el expresidente del CLEZ.

Finalmente, ante los señalamientos desde las filas del PSUV hacia su persona y sus compañeros, manifestó: “Traidores son los que robaron impunemente el dinero de la nación, los que mienten como política de estado, los que no les importa el hambre y la desnutrición de ancianos y niños, los que sumergieron al Zulia en el atraso, los que destrozaron nuestra industria petrolera y los que se dicen revolucionarios y son los nuevos ricos de la nación. Si nos van a expulsar por decir la verdad, que nos expulsen, si nos van a expulsar por hacer una crítica constructiva, que nos expulsen; por criticar la gestión de algunos ministros y proponer que se avance en trabajos para el pueblo, que nos expulsen”.

Noticia al Día