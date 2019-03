La RAE apoya un lenguaje más inclusivo, según su director

marzo 28, 2019 - 12:50 pm

La irrupción del «todes» como nueva fórmula de lenguaje no sexista para reemplazar el genérico masculino que históricamente invisibilizó a mujeres y a otras identidades de género, ha sido fuente de debates que terminaban con la respuesta de la Real Academia Española (RAE).

Sorpresivamente, Santiago Muñoz Machado, el director de la RAE, confirmó que la institución está en camino de apoyar un lenguaje más inclusivo.

La RAE apoya un lenguaje más inclusivo

Así como el lenguaje va cambiando, las posturas de la RAE también lo hacen: el anterior titular de la institución, Darío Villanueva Prieto, en octubre de 2018 dijo que la ‘e’ era discriminatoria. Hoy, el jurista y académico español Santiago Muñoz Machado se muestra a favor de modificar el lenguaje para que sea más inclusivo.

«Estamos más que dispuestos a favorecer todo lo que sea necesario para que la visibilidad del sexo femenino en el lenguaje se incremente mucho más», expresó Muñoz Machado durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el 8° Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Además, consideró que «las desigualdades históricas también se notan en el lenguaje» y sostuvo que «la Academia está dispuesta a mejorar la situación».

Lenguaje inclusivo: cómo podemos adoptarlo

Desde la década del 60 y 70, distintos movimientos feministas comenzaron a denunciar los sesgos machistas de la lengua española que se presenta como «neutral» pero considera el genérico masculino como universal.

Pasaron los años y ese pedido tuvo respuesta. Primero llegaron la @ y la X, pero no fue determinante porque resultaba imposible enunciarlo oralmente. Entonces llegó la «e» porque puede interferir tanto en la escritura como en el habla.

Sin embargo, sabemos que no es fácil cambiar de lenguaje de un día para el otro e incorporar la «e», pero sí podemos intentar ser un poco más conscientes tanto en el habla como en la escritura y elegir utilizar genérico universal para ser más inclusivos y, así, no excluir a ninguna identidad no binaria.

A continuación, algunos ejemplos y recomendaciones, elaborados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Utilizar sustantivos colectivos no sexuados

Ejemplo sexista: Los derechos del hombre

Alternativa no sexista: Los derechos humanos

Recurrir a la doble forma femenino-masculino cuando se considere conveniente

Ejemplo sexista: Hombres que trabajan en el cultivo de la tierra

Alternativa no sexista: Hombres y mujeres que trabajan en el cultivo de la tierra

Utilizar abstracciones que eviten nombrar al sujeto de la acción

Ejemplo sexista: Es responsabilidad de cada jefe de departamento…

Alternativa no sexista: Es responsabilidad de las jefaturas de departamento…

Si no se conoce el sexo de la persona, evitar el uso de los pronombres masculinos

Ejemplo sexista: Será el juez el que lo determine

Alternativa no sexista: Quien juzgue lo determinará…

Utilizar artículos cuando lo requiera

Ejemplo sexista: Los periodistas se dedican a buscar información…

Alternativa no sexista: Las y los periodistas se dedican a buscar información…

Vix