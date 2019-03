La historia de Los quíntuples nacidos en República Checa

marzo 7, 2019 - 4:12 pm

Alexandra Kinov y y Antonin Kroscen eran padres de un bebé cuando se enteraron que la mujer de 23 años estaba embarazada nuevamente. La noticia los llenó de alegría, sin embargo, nunca sospecharon la gran sorpresa que se llevarían.

La pareja, originaria de Praga, República Checa, contemplaba la posibilidad de tener gemelos porque en la familia de ambos había casos de partos gemelares. Y tiempo después, ratificaron que esperaban gemelos.

No obstante, el médico no quedó muy convencido y pidió a la joven madre que repitiera la ecografía otra vez. Allí descubrieron que no eran dos, si no tres bebés.

La joven pareja no lo podía creer y, eso no era todo. Finalmente, les confirmaron que la mujer esperaba ¡cinco bebés! Aunque los médicos lo sospechaban, necesitaban estar seguros y que la imagen fuera más clara para darles la gran noticia.

Según le indicaron los médicos, para que una mujer quede embarazada de quintillizos de manera natural, la probabilidad es una en varios millones.

Las siguientes ecografías eran muy confusas, sólo se podían ver cabecitas y piernitas, así que Alexandra decidió esperar a dar a luz para saber el sexo de sus bebés.

A través de una cesárea, nacieron cuatro niños y una niña. Alrededor de 40 personas asistieron al parto debido a que se tornó un poco complicado.

Lamentablemente, Antonin, el padre de los pequeños, no pudo estar presente durante la operación debido a un inesperado atasco en el tránsito, algo que continúa reprochándose, ya que es algo que deseaba con todo su ser. “Me sentí decepcionado y muy furioso, yo quería y debía estar ahí, siempre extrañaré ese momento”, comentó.

Los bebés nacieron con buena salud y fueron llamados Alex, Deniel, Martin, Michael y Terezka. Se trató de un caso histórico en el país, ya que estos quintillizos fueron los primeros en nacer en República Checa.

Tras 6 años del histórico parto, los pequeños continúan siendo niños sanos y muy felices. En ocasiones, pasa que los nacimientos múltiples derivan en problemas de salud, sin embargo, estos quintillizos tuvieron el 95% de posibilidad de crecer sin ningún problema.

