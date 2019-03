La exesposa de Michael Jackson admitió que nunca tuvieron sexo y que los hijos del cantante son de un donante de esperma

marzo 19, 2019 - 12:05 pm

A raíz del estreno del documental Leaving Neverland, en el que dos hombres denuncian los abusos que sufrieron a manos de Michael Jackson a fines de los 80, su ex mujer Debbie Rowe ahora reveló que sus hijos Prince y Paris no son del cantante.

Rowe conoció al cantante cuando trabajaba en una clínica dermatológica y por 15 años mantuvieron una sólida amistad. Se casaron en el hotel Sheraton Park de Sidney, Australia, en noviembre de 1996, cuando él tenía 38 años y ella 37, poco después que éste se divorciara de Lisa Marie Presley. Cuando contrajeron matrimonio, ella estaba embarazada de seis meses: dio a luz a su hijo Prince en febrero de 1997 y, en abril de 1998, a su segunda hija, Paris. En 1999 se divorciaron, tras tres años de casados, y él se quedó con la custodia total de los niños.

En una entrevista a The Sun, Rowe aseguró que Prince y Paris fueron fruto de un donante de esperma y que jamás mantuvo relaciones sexuales con Jackson.

“Me fecundaron. De la misma manera que yo fecundo a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico”, comentó al periódico inglés. De forma muy gráfica, la madre de los dos hijos mayores del cantante afirmó: “Igual como yo le meto el esperma a mis caballos. Así lo hicieron conmigo. Yo era su yegua pura sangre”.

No es la primera noticia que cuestiona la paternidad biológica del cantante a lo largo de las dos últimas décadas. En 2013, un actor aseguró que había donado semen para la concepción de los chicos y que fue invitado a conocerlos en el Reino Unido.

“Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: ‘Tendré tus bebés’. Le ofrecí mi vientre. Fue un regalo. Fue algo que hice para serlo feliz”, contó Rowe al periódico .

El matrimonio duró hasta octubre de 1999. Tras un acuerdo fuera de tribunales, Jackson se quedó con la custodia de los niños. “Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre”, sostuvo.

Pocos años después, en el 2002, el autor de “Thriller” tuvo un tercer hijo al que llamó Blanket, que según él mismo contó, fue concebido con su esperma a través de un vientre de alquiler.

En declaraciones de 2003, Rowe aseguraba que ella “jamás” había hecho nada “para ganar el título de madre”. “Porque Michael lo hacía todo. Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo”.

El reciente documental de HBO recoge los testimonios de dos hombres que afirman que, siendo niños, el músico eabusó de ellos. Wade Robson y James Safechuck, de 36 y 40 años, han calificado al cantante de “maestro de la manipulación” y consideran que logró ganarse la confianza de sus familias para después abusar de ellos “cientos y cientos de veces”.

La familia Jackson amenaza con demandar a los responsables del filme, que califica de “linchamiento público”. Por su parte Paris trata de defender la inocencia de su padre y le preocupa también que estos acontecimientos pueden afectar a su incipiente carrera como actriz. La joven además ha reconocido públicamente que varias veces intentó quitarse la vida.

Infobae