Kimberly Breier: El  80% de accionistas del BID rechazan la oposición de China hacia Ricardo Hausmann

marzo 24, 2019 - 8:53 am

Kimberly Breier‏, subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre la decisión de algunos accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en rechazar la oposición de China hacia Ricardo Hausmann, gobernador ante dicha institución designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

“Es bueno ver que el 80% de los @the_IDB accionistas rechazan la negativa China a sentar a Ricardo Hausmann, el gobernador del BID #Venezuela, votando para trasladar la reunión anual de Chengdu. El intento chino de evitar la participación de Hausmann violó un siglo de normas diplomáticas”, escribió.

Esta semana, el país asiático, amigo de Nicolás Maduro, aseguró que hubo complicaciones para permitir la entrada de Hausmann a la cita. “Una vez más China pone por delante sus propios intereses a costa del pueblo venezolano”, criticó Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos.

Great to see 80% of @the_IDB shareholders reject China’s refusal to seat Ricardo Hausmann, the IDB Governor of #Venezuela, by voting to move the annual meeting from Chengdu. China’s attempt to prevent Hausmann’s participation violated a century of diplomatic norms.

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) March 23, 2019