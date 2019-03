Karol G pone roja a su mamá por los videos con Anuel AA

marzo 15, 2019 - 3:13 pm

La cantante colombiana Karol G reveló que a su madre le costó casi una semana ver el audiovisual de Secreto por las escenas íntimas en la que aparece la cantante junto a su novio Anuel AA.

La razón de la espera de la mamá de la colombiana se debió a que tuvo un shock al ver la portada del audiovisual del tema, en la que Karol se dejaba ver pegando su seno a la cara del boricua.

Ver esta publicación en Instagram SECRETO 🆘 15•01•19 Una publicación compartida de KAROL G (@karolg) el 30 Dic, 2018 a las 6:02 PST

“Yo decía: ‘Pero mi mamá por qué no ve mi video de Secreto, y no lo veía, y no lo veía. Cuando a los días me dijo: ‘Mamita, yo le voy a decir la verdad: lo que pasa es que cuando usted montó la foto de lo que iba a ser su canción yo dije: ‘¡Ay! Yo no quiero ver ese video’’, relató Karol.

Tras 5 días decidió verlo pero después de que su hija le explicara de que trataba la historia.

Es importante traer a colación que la intérprete siempre ha demostrado la buena relación que mantiene con su familia, tanto así que su padre Guillermo Giraldo (Papá G), es su mánager.

