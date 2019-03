Karl-Heinz Rummenigge le abre las puertas a un Mundial de Clubes con 24 equipos

marzo 17, 2019 - 1:52 pm

El hombre fuerte del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge se mostró abierto este domingo a debatir la opción de un Mundial de clubes con 24 equipos, dos días después del rechazo del proyecto por la UEFA y por la asociación de clubes europeos (ECA), a la que pertenece el Bayern.

“El actual Mundial de clubes en diciembre es un contrasentido”, afirma Karl-Heinz Rummenigge en una entrevista en el periódico FAZ de Fráncfort. “Entiendo que la FIFA quiera ahora reformar esta competición”.

Esta semana, la ECA amenazó sin embargo con boicotar esta nueva Copa del Mundo, un proyecto auspiciado por el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

“Creo que Gianni Infantino se equivocó al no alcanzar un acuerdo previo con la ECA y con (su presidente) Andrea Agnelli”, respondió Rummenigge al ser preguntado sobre la actitud de los clubes europeos. “Eso dio pie a esa posición pública a la defensiva. Lo lamento y no aprecio que entre la FIFA, la UEFA y la ECA no haya una base de debate positivo”.

Rummenigge estima asimismo que la ECA deberá tener una palabra que decir sobre el reparto de dividendos de esta nueva competición. “Escuché decir que una parte de los ingresos irían para las federaciones nacionales (…). Las contribuciones solidarias deben ir para las ligas y sus clubes, eso es evidente. A fin de cuentas es una competición jugada por clubes”.

Al dirigente del Bayern, eliminado en octavos de final de la ‘Champions’ por el Liverpool, le agrada la idea de que esta Copa del Mundo pueda reemplazar en el calendario a la Copa de las Confederaciones. “Cada vez se nos pide poner a nuestros jugadores a disposición, sin que obtengamos ningún beneficio como club”, protesta Karl-Heinz Rummenigge. Alemania conquistó la última Copa de las Confederaciones en 2017 en Rusia.

AFP