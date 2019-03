Jugadores, entrenadores y compañeros recuerdan a Douglas Chiquito

marzo 20, 2019 - 11:27 am

Varios jugadores, entrenadores y compañeros de equipo de Douglas Chiquito, jugador asesinado el pasado jueves 14 de marzo en Los Puertos de Altagracia, recordaron al basquetbolista como un gran ser humano y una persona entregada al 100% al baloncesto.

Representantes del Club de Baloncesto La Faria rememoraron las vivencias que tuvieron con Chiquito, cuando el jugador asistió a la academia a dictar una clínica de básquet para instruir a niños y jóvenes a mejorar dentro de las canchas.

“Douglas era una gran persona, como atleta como ser humano, como padre me tocó compartir como padre también porque su hija, estudia en el mismo colegio de mi hijo, y me tocó verlo en esa faceta de su vida, era una persona muy entregada a su pasión y dispuesto siempre a ayudar con el basquetbol, que era su vida”, afirmó Richard Olivares, miembro del Club de Baloncesto La Faria.

Jugadores jóvenes de baloncesto también recuerdan al jugador. Así fue el caso de Javier Sideregts Cubillán, jugador juvenil de la selección Zulia, quien le agradece a Chiquito todos los consejos que le brindó para mejorar sus distintas facetas dentro del tabloncillo.

Sideregts aseguró que compartió en muchas ocasiones con Cuiquito y que este siempre lo inspiraba a ser mejor cada día.

“Conocí a Douglas por primera vez en una clínica en la escuela de Lago Azul. Compartí mucho con él incluso en ‘caimanas ’ y él me agarró mucho aprecio, el me decía, no te rindas lucha por tus sueños, siempre sigue adelante”.

Aseguró que el jugador de Gaiteros de Zulia siempre lo impulsó a mejorar el dribling y el tiro para incrementar su rendimiento en los juegos.

Entretanto José Oliveros, jugador profesional, también recordó a Douglas cuando compartieron equipo con Gaiteros del Zulia. Aseguró que Chiquito fue un ‘mentor’ dentro del conjunto y le transmitía perseverancia y confianza para dar lo mejor en la cancha.

“Siempre me decía persevera, todo requiere un esfuerzo y si luchas lo puedes lograr, sigue adelante”.

Al tiempo que agregó que Chiquito era un líder dentro de la cancha porque siempre tomaba la batuta para guiar a sus compañeros, “siempre nos inculcó el compañerismo”.

Mientras que fuera de la cancha lo describió como una persona alegre que siempre tenía un buen estado de ánimo que contagiaba a todos. “Era un personaje de pronto salía y bailaba, era una diversión todo el tiempo”.

Por su parte, el entrenador del Club de Baloncesto La Faria, Osmani Obregón catalogó a Chiquito como un ‘jugador ejemplar’ quien se entregó al basquetbol.

“Conocí a Douglas en la escuela del profesor Juan Carlos Soto, fue una bonita experiencia cuando lo llevamos a la academia La Faria, siempre mostró disposición de colaborar con nosotros”.

Obregón invitó a los jóvenes que se inician en el deporte de las alturas a seguir los pasos del jugador zuliano.

“Fue atleta que de puro sacrificio, perseverancia, que nunca se rindió, nunca hubo un obstáculo que él no venciera y eso era lo que queríamos que le trasmitiera a nuestros muchachos”, aseguró el técnico.

Douglas Chiquito fue jugador de varios equipos de La Liga Profesional de Baloncesto entre ellos Gaitero del Zulia, Guaiqueries de Margarita y Guaros de Lara, sus compañeros lo tendrán presente cada vez que salgan al tabloncillo, buscando hacer lo que él siempre les enseñó, a siempre seguir adelante y divertirse dentro de las canchas.

Hasta el momento las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las verdaderas causas y señale a los responsables del hecho que enluta al deporte venezolano.