Juan Guaidó: “Con inhabilitarme no van a solucionar la crisis eléctrica”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, se pronunció este jueves sobre la medida de inhabilitación política por 15 años, que anunció más temprano el contralor general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso.

“Ahora sacan a un tipo que ellos designaron de manera irregular para decirme que me van a inhabilitar. El pueblo sabe que nada de eso soluciona la crisis eléctrica; lo que soluciona la crisis eléctrica es el préstamo que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando cese la usurpación, es la aplicación del Plan País”, dijo.

Guaidó añadió: “Ese señor no es contralor, no lo es; no existe una Constituyente, no existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar un contralor. A ese señor lo pusieron allí para meter miedo, conseguir reacción de la opinión pública y sus seguidores. Ese es el único objetivo de ese elemento”.

“Hay que ser muy miserable para saber no sé de dónde lo sacaron, a un personaje designado por una institución que no existe, que no está en la Constitución y que ni se reúnen, ya no hablan de una Constitución que era para lo que teóricamente estaba convocada”, mencionó desde el colegio de Ingenieros en Caracas, donde se presentó el Plan País y el diagnóstico de los gremios profesionales sobre la situación del sector eléctrico y la crisis de agua.

.@jguaido: Sale un tío a decir que me van a inhabilitar, nada de eso soluciona crisis eléctrica, lo soluciona el potencial crédito que trabajamos con el BID. #TVVenezuela #EnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/aBfjQVwcMl — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 28, 2019

