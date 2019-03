Juan Guaidó cantó junto a la artista española Rosana Arbelo en Vargas

marzo 18, 2019 - 11:45 am

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino de Venezuela, cantó este domingo junto a la reconocida artista española Rosana en las calles del popular barrio de La Guaira, en el Estado de Vargas.

Al ser reconocidos y ante el pedido de la gente, Rosana – acompañada de su guitarra-terminó interpretando fragmentos de “Pa ti no estoy” y “Sin miedo” en la lena vía pública.

“No espero visita, así que no vayas que pa ti no estoy”, cantaba Rosana y Guaidó replicaba “¡Para los malos no estamos, para los buenos sí”.

Guaidó comenzó el fin de semana una serie de mítines en el interior de Venezuela en la que ha asegurado visitará “todos los Estados posibles”.

“Para los que creían y dijeron que esto se apagó, que el movimiento desinfló, les decimos que estamos en La Guaira de pie, más para adelante que nunca”, dijo Guaidó antes los ciudadanos que acudieron al encuentro informal.

“Les comunicamos que nos vemos obligados a aplazar los conciertos de Rosana en Úbeda y Priego de Córdoba, programados para los días 15 y 16 de marzo respectivamente. El motivo es que Rosana se encuentra en Venezuela y le es imposible regresar por la lamentable situación que está viviendo el país”, así anunciaba la página web de la cantante la reprogramación de dos de sus conciertos en España.

En los últimos días, la cantautora ha estado apoyando la llegada de ayuda humanitaria al país junto a Fabiana Rosales, esposa de Guaidó.

Un video publicado en Instagram por Rosales muestra la recepción de 50 colchones nuevos para las camas del hospital San Juan de Dios, en Caracas, . En las imágenes, aparece Rosana y se puede escuchar su voz entonando su canción “Sin miedo”.

“Gracias Rosana por compartir tus mensajes de esperanza hechos canción”, escribió la joven.

Infobae